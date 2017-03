Actualidad del mercado de fútbol mexicano Aún si conocerse al campeón del fútbol mexicano, ya se ven movimientos importantes en los diferentes clubes de cara a la próxima temporada. El mercado de fútbol mexicano se encuentra totalmente en veremos ya que cada uno de los equipos se mantiene analizando qué jugador debería integrar a sus filas para brillar nuevamente en la liga, y por sobre todo si le convendría mejor que fuese de origen extranjero o local. Ejemplo de ello son los Pumas, quienes tras declaraciones, han afirmado que necesitan más potencial azteca en su cuadro de once para dejar en alto no solo el talento del país, sino que también brindar oportunidades de crecimiento a quienes al igual que ellos, llevarían la camiseta con puro orgullo. Erick Vera, defensa del Necaxa, será uno de los primeros jugadores que entrará en la plantilla de Palencia para sacar las garras en la pre-temporada y dejar a los Pumas en alto ante el resto de los equipos al igual que Alan Mendoza, quien también llegará para acoplarse al resto de jugadores y dar lo mejor de sí. Por otra parte, mientras algunos no desean apostarle a cracks internacionales, los once de Veracruz se muestran completamente distintos ante dicha posición y en tensión por lo que se vendrá ante la clausura de temporada recibieron con los brazos abiertos, al mediocampista argentino Leandro Velázquez, quién de seguro resaltará en los Tiburones desde el primer encuentro a disputarse. Definitivamente talentos innegables que de seguro llegarán a marcar la diferencia en el clausura de la liga mexicana junto con cada uno de sus equipos, al igual que lo hace Rodrigo Salinas en el Toluca, luego de que fuese transferido del Atlas a los Diablos para ponerle mayor emoción y firmeza a sus estrategias. Se estima que para comienzos de 2017, los equipos sigan adquiriendo nuevos jugadores por el mercado de transferencias, puesto que renovar las filas siempre ha sido una pieza

clave e importante para alzar nuevamente su potencia y posicionarse con grandeza a tan solo días de cada temporada. Atlas, Jaguares y Pachuca serían tres de los que estarían a punto de adoptar grandes figuras, pero hasta ahora, no se tiene una sospecha de quienes serían los posibles a integrarles.

